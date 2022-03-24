Литовський постачальник газу відмовиться від закупівель у "Газпрому" — Finance.ua

Литовський постачальник газу відмовиться від закупівель у "Газпрому"

Вчора 10:17 — Енергетика

Литовський постачальник газу відмовиться від закупівель у "Газпрому"

Литовський постачальник газу Ignitis grupe, який купує частину необхідного йому газу у «Газпрому», відмовиться від закупівель у російського газового концерну.

Про це заявив менеджер зі зв’язків із громадськістю Ignitis grupe Артурас Кетлерюс, коментуючи плани росії перевести розрахунки за газ із деякими країнами в рублі.

«Ми платежів „Газпрому“ не плануємо, тому для нас неактуально, але закупимося попкорном», — сказав Кетлерюс.

За його словами, Ignitis з початку цього року не купував у «Газпрому» газ для потреб Литви, проте газ купувався для латвійських та естонських клієнтів і зберігався в Інчукалнському сховищі в Латвії.

Куплений торік у «Газпрому» обсяг газу становив менш як третину всього газового портфеля Ignitis.

«Газпромівський» газ у Литві, ймовірно, купує найбільший у країні споживач газу — завод азотних добрив Achema і, можливо, дрібніші клієнти.

Прем’єр Інгріда Шимоніте нещодавно сказала, що Литва могла б вижити без постачання «газпромівського» газу, проте, за її словами, його закупівлі здійснюються «через певні технічні моменти».

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