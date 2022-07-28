Литовський банк, що обслуговує калінінградський транзит, припиняє операції з рф — Finance.ua

Литовський банк, що обслуговує калінінградський транзит, припиняє операції з рф Вчора 15:32 — Світ

Стало відомо, що литовський банк, який обслуговує транзит до Калінінграда, планує припинити всі банківські операції з рф.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на представника росії в Литві Сергія Рябоконя.

Рябоконь заявив, що передав ноту МЗС Литви через намір банку з 1 вересня припинити здійснювати банківські операції з росією. Він вважає, що таке рішення — «другий удар по вантажному транзиту».

Нагадаємо, 18 червня Литва обмежила транзит російських вантажів у Калінінград.

Федеральний уряд Німеччини наполягав на тому, щоб скасувати блокування санкційних товарів — це допоможе, на його думку, уникнути ескалації.

Згодом росія попередила Литву та Європейський Союз, що може вжити проти них «жорстких заходів», якщо транзит не відновиться.

Однак попри погрози 11 липня Литва розширила обмеження на транзит до Калінінграда.

Зрештою Єврокомісія визначилася, як російські товари проходитимуть литовський кордон на шляху до Калінінграда.

13 липня стало відомо, що Литва відновить транзит товарів із рф до Калінінграда залізницею. Утім перевезення низки підсанкційних товарів автомобільним транспортом досі під забороною.

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