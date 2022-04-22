Литовська Viči припиняє бізнес у росії — Finance.ua

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Литовська Viči припиняє бізнес у росії

Вчора 06:48Фондовий ринок
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Литовська Viči припиняє бізнес у росіїЛитовська Viči припиняє бізнес у росії
Литовська група компаній Vičiūnai Group, відома в Україні як виробник продуктів Viči, на початку березня ухвалила рішення про припинення ведення бізнесу в росії та послідовно здійснює план виходу з цієї країни.
Про це заявив керівник групи компаній Vičiūnai Group Шарунас Матійошайтіс, йдеться в офіційному пресрелізі.
Наразі зупинено всі інвестиції у виробництво, логістику та торгівлю, спонсорські та маркетингові кампанії, закупівлю сировини для заводу в Калінінградській області. Жодні продукти з росії в ЄС не ввозилися і не ввозяться.
Зараз виробництво ведеться з використанням сировини, придбаної ще до початку війни в Україні.
Припинення бізнесу в росії, переговори про угоди з діловими партнерами із західних країн та повернення інвестицій у Литву можуть бути завершені протягом 3-4 місяців.
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«Може здатися, що припинити бізнес — це як вимкнути електричний перемикач. Ми бачимо, що не тільки у нас, а й у всіх великих підприємств, які оголосили про вихід із росії, реальна робота, пов’язана з ним, займає багато часу і вимагає не одного місяця», — заявив Матійошайтіс.
Паралельно ведуться переговори з потенційними покупцями бізнесу у рф.
Зазначається, що вся продукція, яка продається клієнтам у Литві та інших європейських країнах, включаючи Україну, виготовлена у Литві, Естонії та Іспанії. Ці заводи не використовують сировину ні російського, ні білоруського походження.
Також у середині березня компанія повідомила, що під час російської атаки було підірвано склад продукції Vičiūnai Group, було знищено 3,5 тис тонн харчових продуктів. Після руйнування цього складу роздача продовольства здійснюється з інших об’єктів підприємства, розташованих у Львові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську та Миколаєві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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