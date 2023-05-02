Лише на будівництві заощадили понад 11 млрд грн: Мінцифри оцінило ефект від цифровізації — Finance.ua

Лише на будівництві заощадили понад 11 млрд грн: Мінцифри оцінило ефект від цифровізації
Потенційний антикорупційний та економічний ефект від цифровізації державних послуг за два роки становив 48 млрд грн.
Про це заявив віце-прем’єр з технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Цифровізація зупиняє схеми на мільярди гривень. Потенційний антикорупційний та економічний ефект від онлайн-послуг за два роки — 48 млрд грн. Тільки будівельні послуги заощаджують державі 11,2 млрд грн щорічно. Цифрові лікарняні — 4 млрд грн», — сказано в повідомленні.
Серед пріоритетних антикорупційних проєктів на цей рік — єВідновлення, еАкциз, автоматизація послуг для моряків і розмитнення в Дії.
Федоров повідомив, що Мінцифри підписало меморандум з НАБУ щодо об’єднання зусиль у боротьбі з корупцією.
У межах меморандуму:
- проведемо реінжиніринг та цифровізуємо послуги, які мають найбільші корупційні ризики та суспільний резонанс;
- взаємодіятимемо під час розробки концепції здійснення прозорих і конкурентних публічних закупівель у сфері державного IT (відкриття коду програмного забезпечення, онлайн-моніторинг погодження та закупівель ІТ-продуктів);
- враховуючи активний розвиток напряму БпЛА та збільшення фінансування сфери, забезпечимо постійний онлайн-моніторинг процесу закупівель дронів для потреб сил безпеки і оборони України.
Також команда Мінцифри допоможе НАБУ запровадити сучасні ІТ-інструменти для підвищення ефективності слідчих дій, як-от штучний інтелект, аналіз великих даних, розпізнавання обличчя та інші.
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