Лише на будівництві заощадили понад 11 млрд грн: Мінцифри оцінило ефект від цифровізації — Finance.ua
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Лише на будівництві заощадили понад 11 млрд грн: Мінцифри оцінило ефект від цифровізації

Казна та Політика
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Лише на будівництві заощадили понад 11 млрд грн: Мінцифри оцінило ефект від цифровізації
Лише на будівництві заощадили понад 11 млрд грн: Мінцифри оцінило ефект від цифровізації
Потенційний антикорупційний та економічний ефект від цифровізації державних послуг за два роки становив 48 млрд грн.
Про це заявив віце-прем’єр з технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Цифровізація зупиняє схеми на мільярди гривень. Потенційний антикорупційний та економічний ефект від онлайн-послуг за два роки — 48 млрд грн. Тільки будівельні послуги заощаджують державі 11,2 млрд грн щорічно. Цифрові лікарняні — 4 млрд грн», — сказано в повідомленні.
Серед пріоритетних антикорупційних проєктів на цей рік — єВідновлення, еАкциз, автоматизація послуг для моряків і розмитнення в Дії.
Федоров повідомив, що Мінцифри підписало меморандум з НАБУ щодо об’єднання зусиль у боротьбі з корупцією.
У межах меморандуму:
  • проведемо реінжиніринг та цифровізуємо послуги, які мають найбільші корупційні ризики та суспільний резонанс;
  • взаємодіятимемо під час розробки концепції здійснення прозорих і конкурентних публічних закупівель у сфері державного IT (відкриття коду програмного забезпечення, онлайн-моніторинг погодження та закупівель ІТ-продуктів);
  • враховуючи активний розвиток напряму БпЛА та збільшення фінансування сфери, забезпечимо постійний онлайн-моніторинг процесу закупівель дронів для потреб сил безпеки і оборони України.
Також команда Мінцифри допоможе НАБУ запровадити сучасні ІТ-інструменти для підвищення ефективності слідчих дій, як-от штучний інтелект, аналіз великих даних, розпізнавання обличчя та інші.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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