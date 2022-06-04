лукашенко виставив умови для транспортування українського зерна до Балтії через білоруську територію — Finance.ua
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лукашенко виставив умови для транспортування українського зерна до Балтії через білоруську територію

Вчора 11:34Аграрний ринок
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Самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, що може надати зелений коридор для експорту українського зерна до балтійський портів в обмін на відкриття цих портів для білоруської продукції.
Про це він сказав генеральному секретарю ООН Антоніу Ґутеррешу, повідомляє білоруська служба Радыё Свабода з посиланням на наближений до білоруського уряду канал «Пул Первый».
У повідомленні ідеться, що лукашенко запропонував генсеку ООН відкрити морські порти в Німеччині, Польщі та країнах Балтії.
Аби домовитись з цього питання, лукашенко запропонував провести переговори з представниками білорусі, України та країн Балтії.
Ґутерреш у свою чергу запропонував взяти невелику перерву на кілька днів, щоб обговорити це з керівництвом зацікавлених країн.
Повідомляється, що наразі офіційних повідомлень з боку ООН немає.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: AgroPolit.com
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