лукашенко виставив умови для транспортування українського зерна до Балтії через білоруську територію — Finance.ua

лукашенко виставив умови для транспортування українського зерна до Балтії через білоруську територію

Вчора 11:34 — Аграрний ринок

Самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, що може надати зелений коридор для експорту українського зерна до балтійський портів в обмін на відкриття цих портів для білоруської продукції.

Про це він сказав генеральному секретарю ООН Антоніу Ґутеррешу, повідомляє білоруська служба Радыё Свабода з посиланням на наближений до білоруського уряду канал «Пул Первый».

У повідомленні ідеться, що лукашенко запропонував генсеку ООН відкрити морські порти в Німеччині, Польщі та країнах Балтії.

Аби домовитись з цього питання, лукашенко запропонував провести переговори з представниками білорусі, України та країн Балтії.

Ґутерреш у свою чергу запропонував взяти невелику перерву на кілька днів, щоб обговорити це з керівництвом зацікавлених країн.

Повідомляється, що наразі офіційних повідомлень з боку ООН немає.

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