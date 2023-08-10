Lucid Motors розкрила деталі свого електрокара, швидшого за Tesla — Finance.ua

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Lucid Motors розкрила деталі свого електрокара, швидшого за Tesla

Технології&Авто
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Lucid Motors розкрила деталі свого електрокара, швидшого за Tesla
Lucid Motors розкрила деталі свого електрокара, швидшого за Tesla, Фото: Teslarati
Американська компанія Lucid Motors розкрила деталі свого нового електрокара 2024 Lucid Air Sapphire.
Про це повідомляє Teslarati.
Вартість люксового спортивного електричного седану становить 249 тисяч доларів за один екземпляр.
Автомобіль розганяється з 0 до 96 км за годину за 1,89 секунди у той час, як конкуренту Tesla Model S Plaid за 108 490 доларів США потрібно 1,99 секунди.
Фото: Teslarati
Фото: Teslarati
Максимальна швидкість 2024 Lucid Air Sapphire становить 330 км за годину.
Зазначається, що загальна потужність електрокара дорівнює 1 234 кінських сил, а його крутний момент складає 1 430 Нм.
Седан може проїхати на одній зарядці до 687 кілометрів.
Фото: Teslarati
Фото: Teslarati
Очікується, що виробництво Lucid Air Sapphire почнеться у вересні, а поставки відбудуться незабаром після цього.
«Дизайн Lucid Air Sapphire демонструє нашу відданість автомобільній естетиці, водночас забезпечуючи неперевершені враження від керування», — сказав старший віцепрезидент з питань дизайну та бренду Lucid Group Дерек Дженкінс.
За матеріалами:
Укрінформ
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