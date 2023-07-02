Лояльність до брендів: авто яких марок найчастіше купують повторно — Finance.ua

Лояльність до брендів: авто яких марок найчастіше купують повторно Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Лояльність до брендів: авто яких марок найчастіше купують повторно

У США опубліковано рейтинг лояльності автовласників до марок машин. Експерти S&P Global Mobility визначили, які бренди автомобілів найчастіше обирають повторно.

Про це повідомляє видання Automotive News.

У рамках дослідження було опитано власників авто різних марок. Експерти дізналися, хто з автолюбителів готовий знову купити машину того ж бренду, яким володіє зараз. Окремі рейтинги склали для масових і преміальних марок.

Абсолютним лідером є Tesla — 68% власників цих авто планують залишитися лояльними до бренду. Вона ж лідирує і серед преміальних марок. До п’ятірки лідерів також потрапили BMW, Mercedes-Benz, Lexus і Cadillac.

У масовому сегменті на першому місці залишається Ford з показником 59,5%, а на другій позиції з незначним відставанням опинився Chevrolet (57,1%). Далі йдуть Subaru, Nissan, Kia і Hyundai.

Також повідомляється, що впала лояльність до бренду Toyota — японська марка за рік опустилася з другого відразу на сьоме місце в рейтингу.

Фокус За матеріалами:

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