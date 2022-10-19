Лондонський VR Capital заблокував реструктуризацію боргу «Нафтогазу» – Financial Times — Finance.ua
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Лондонський VR Capital заблокував реструктуризацію боргу «Нафтогазу» – Financial Times

Фондовий ринок
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Лондонський хедж-фонд VR Capital чинить опір спробам НАК «Нафтогазу України» реструктуризувати свій борг.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.
За їхніми даними, VR Capital, яку очолює колишній співзасновник інвестиційного банку Renaissance Capital Річард Дейтц, взяв на себе провідну роль у блокуванні планів української держкомпанії. Це сталося лише за кілька місяців після того, як VR заявила, що надала понад $1 млн гуманітарної та матеріально-технічної допомоги Україні.
Financial Times нагадує, що «Нафтогаз» може скористатися відстроченням виплат за облігаціями, щоб вивільнити кошти на підготовку до опалювального сезону, який може стати «найскладнішим у сучасній історії України».
Власники облігацій, зокрема хедж-фонди, стверджують, що «Нафтогаз» може легко погасити борги, а рішення відстрочити виплати є політично мотивованим.
«Є багато розчарування через те, що компанія не пішла на виплати», — сказав один із співрозмовників видання.
«Нафтогазу» вдалося досягти угоди з власниками єврооблігацій НАК із початковим погашенням 2024 року про відтермінування виплат на два роки. Проте тримачі єврооблігацій 2022 і 2026 років не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат.
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