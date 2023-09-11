Літній пасажиропотік у внутрішньому сполученні зріс на 67% у порівнянні з 2022 роком — УЗ Сьогодні 07:43 — Особисті фінанси

Літній пасажиропотік у внутрішньому сполученні зріс на 67% у порівнянні з 2022 роком — УЗ

АТ «Укрзалізниця» влітку цього року у внутрішньому сполученні перевезла 6,7 млн пасажирів, що на 67% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що 6,7 млн пасажирів скористалися поїздами внутрішнього сполучення.

«Найбільш популярними напрямками були такі: Київ — Львів, Харків — Львів, Дніпро — Львів, Київ — Одеса, Київ — Славсько, Київ — Ворохта», — йдеться в повідомленні.

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Крім того, популярністю користувались всі поїзди до гір — Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта, Ясіня, Рахів, Славсько — з усіх напрямків.

Цього літа УЗ для найбільш популярних маршрутів призначила 31 додатковий поїзд, ними здійснено 381 рейс. Також залізничники щодня додають вагони до наявних поїздів, які курсують на захід України: Івано-Франківськ, Чернівці тощо.

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