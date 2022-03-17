Літаки найбільшого в рф вантажного авіаперевізника повністю зупинили польоти — Finance.ua

Літаки найбільшого в рф вантажного авіаперевізника повністю зупинили польоти

Вчора 22:30 — Фондовий ринок

Літаки найбільшого в рф вантажного авіаперевізника «Волга-Днепр» повністю зупинили польоти — європейські регулятори заборонили рейси британської та німецької авіакомпаній, що належать засновнику групи Олексію Ісайкіну.

Про це пише «Комерсант».

«Літаки групи «Волга-Днепр», найбільшого гравця на ринку авіаперевезень надважких та негабаритних вантажів, повністю заблоковані майже тиждень. Як стало відомо, авіарегулятори Великобританії та Німеччини 10 березня заборонили діяльність двох європейських авіакомпаній, заснованих засновником групи Олексієм Ісайкіним.

Два Boeing 747 британської CargoLogicAir припинили польоти з 10 березня, з 11 березня — чотири Boeing 737 німецької CargoLogic Germany", — йдеться у статті.

З посиланням на джерело видання повідомляє, що обидві компанії Ісайкін реєстрував як громадянин Кіпру, а підставою для заборони стало виявлене іноземною авіавладою його перше російське громадянство.

За словами співрозмовника, рішення про те, чи буде група переводити іноземні повітряні судна до російського реєстру, поки не прийнято. Також немає розуміння, в якому вигляді вона може продовжити роботу та зберегти штат.

Від коментарів у групі відмовилися.

«Усі 17 літаків авіакомпанії „Волга-Днепр“ зареєстровані у російському авіареєстрі та перебувають у власності групи. З п’яти Іл-76 один борт із 24 лютого знаходиться в Кейптауні. З 12 літаючих Ан-124 один „застряг“ у Торонто (Канада), зараз юристи групи намагаються зняти арешт із судна та повернути екіпаж до росії. Ще один борт залишився в Дубаї, і два в Лейпцигу», — додає видання.

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