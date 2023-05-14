LinkedIn готує масове скорочення, але обіцяє створити нові місця — Finance.ua

LinkedIn готує масове скорочення, але обіцяє створити нові місця 14.05.2023, 00:53 — Фондовий ринок

LinkedIn готує масове скорочення, але обіцяє створити нові місця

Соціальна мережа для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn, що належить Microsoft, заявила про плани скоротити 716 робочих місць через коливання попиту, а також має намір закрити свою програму для пошуку роботи InCareer, орієнтовану на Китай.

Про це пише Reuters.

Наразі в компанії працюють 20 тис. співробітників. Незважаючи на збільшення виручки щокварталу протягом останнього року, LinkedIn змушена йти на скорочення через погіршення глобальних економічних перспектив.

У листі до співробітників генеральний директор LinkedIn Раян Росланські заявив, що рішення про скорочення посад у командах з продажу, операцій та підтримки спрямоване на оптимізацію операцій компанії та покликане підвищити ефективність компанії.

«Оскільки ринок і споживчий попит дедалі більше коливаються, то для більш ефективного обслуговування ринків, що розвиваються, ми розширюємо використання постачальників», — зазначив він.

У LinkedIn уточнили, що постачальники є «зовнішніми партнерами», які візьмуть на себе нову та наявну роботу.

Росланські також додав, що зміни приведуть до створення 250 нових робочих місць, а співробітники, які постраждали від скорочень, отримають право претендувати на ці посади.

УБР За матеріалами:

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