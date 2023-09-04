Lifecell можуть оштрафувати за неготовність мережі до блекаутів — Finance.ua

Lifecell можуть оштрафувати за неготовність мережі до блекаутів Сьогодні 07:49 — Фондовий ринок

Lifecell можуть оштрафувати за неготовність мережі до блекаутів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) може оштрафувати мобільного оператора «lifecell» за неповну готовність мереж у Рівненській області до 3-добового блекауту.

Про це повідомляє пресслужба НКЕК.

Зазначається, що крайня перевірка НКЕК мереж ТОВ «Лайфсел» у Рівненській області показала готовність до забезпечення зв’язком менш ніж 50% критично важливих об'єктів з необхідного мінімуму в умовах 3-добового блекауту.

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Мобільний оператор має 20 днів, щоб усунути дані порушення і виконати припис за результатами перевірки.

У разі невиконання розглядатиметься питання щодо накладення штрафних санкцій на оператора згідно нормами Закону про електронні комунікації.

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Загалом з січня 2023 року регулятор провів 8 позапланових перевірок операторів щодо виконання вимог розпоряджень національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які були виданні на виконання вимог рішення РНБО, у низці областей України, зокрема:

ПрАТ «Київстар» у Київській, Львівській, Одеській;

ПрАТ «ВФ Україна» у Київській, Львівській, Одеській;

ТОВ «лайфселл» у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській.

В ході проведення відповідних заходів нагляду були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв’язку. Детально з результатами заходів державного нагляду, зокрема усіх вищезгаданих перевірок, можна ознайомитися тут

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