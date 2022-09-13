Лідери українського медіаринку та закордонні журналісти зберуться на Ukrainian Media Forum 2022 — Finance.ua

ПРОМО
Лідери українського медіаринку та закордонні журналісти зберуться на Ukrainian Media Forum 2022
В Україні 24-25 вересня проведуть онлайн-форум для журналістів та медійників, на якому обговорюватимуть, як ЗМІ працювати під час війни, не вигоріти та при цьому залишатися успішними.
Участь у всеукраїнському Ukrainian Media Forum 2022 візьмуть керівники найбільших українських видань, журналісти, ведучі, розробники та медіаменеджери.
«В цей складний для країни час ми об’єднуємо українську медіаспільноту. Мета форуму — показати, що інформаційний фронт — важлива частина великої війни, а медіа можуть бути успішними, професійними та чесними і в надскладних умовах. Ми бачимо, як важко зараз українському медіаринку, як зникають цілі медіагрупи, і коли, як не зараз, ми маємо згуртуватися. Також одна з наших цілей — показати молодим журналістам, що професія жива, що потрібно розвиватися і робити наші медіа ще більш якісними», — розповідають організатори.
Спікерів UMF 2022, який з міркувань безпеки пройде в режимі «онлайн», вже оголосили:
- Рікард Юзвяк — журналіст «Радіо Свобода», відповідальний за координування кореспондентів RFE/RL у Брюсселі
- Севгіль Мусаєва — головний редактор онлайн-видання «Українська правда»
- Дмитро Андрійченко — шеф-редактор ТСН.ua.
- Дмитро Хоркін — член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за платформу радіо і телебачення.
- Наталя Островська — ведуча ТСН, телемарафону «Єдині новини» від 1+1, журналістка.
- Ольга Консевич — журналістка, дослідниця, медіаекспертка. З листопада 2019 року по липень 2022 року очолювала редакцію сайту 24 каналу.
- Євгенія Моторевська — Головна редакторка hromadske.
- Алла Кошляк — ведуча Радіо НВ, подкастерка.
- Вадим Махомед — CEO та засновник компанії ideil.
- Андрій Шевчук — бренд-стратег, режисер презентацій, засновник SHEVCHUK BÜRO.
- Сергій Мільман — Засновник і СЕО YouControl.
Придбати квитки на подію можна на сайті форуму за посиланням.
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