Лідери ринку: названо найпопулярніші кросовери у світі за 2023 рік (фото) — Finance.ua
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Лідери ринку: названо найпопулярніші кросовери у світі за 2023 рік (фото)

Технології&Авто
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Tesla Model Y є найпопулярнішим у світі кросовером
Tesla Model Y є найпопулярнішим у світі кросовером
Кросовери є найбільш масовим класом автомобілів в останні роки. Їхні продажі постійно зростають по всьому світу. На сайті focus2move назвали найпопулярніші кросовери 2023 року.
Лідер цього сегмента відомий, адже електрокросовер Tesla Model Y — найпопулярніший автомобіль у світі за 2023 рік. Він наростив продажі одразу на 66,7% — за 9 місяців продано 888 686 авто. Електромобіль обігнав багаторічного лідера сегмента Toyota RAV4 (652 865 шт.).
Третьою стала Honda CR-V — 498 141 авто. Замикають п’ятірку лідерів споріднені Hyundai Tucson (463 318 шт.) і Kia Sportage (385 378). Також примітно, що в ТОП 10 потрапив преміальний кросовер Audi Q5.

Найпопулярніші кросовери у світі за 2023 рік:

  1. Tesla Model Y — 888 686 проданих авто (зростання +66,7%).
  2. Toyota RAV4 — 652 865 шт. (-1,2%).
  3. Honda CR-V — 498 141 шт. (+9,1%).
  4. Hyundai Tucson — 463 318 шт. (+12,4%).
  5. Kia Sportage — 385 378 (+11,8%).
  6. Volkswagen Tiguan — 375 824 (+14,2%).
  7. Mazda CX-5 — 262 195 (-2,3%).
  8. Volkswagen T-Roc — 260 490 (+8,6%).
  9. Audi Q5 — 248 657 (+19,1%).
  10. Honda HR-V — 246 962 (+20,6%).
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За матеріалами:
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