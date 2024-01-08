Лідери Конгресу США досягли угоди, щоб запобігти «шатдауну» — Finance.ua

Лідери Конгресу США досягли угоди, щоб запобігти «шатдауну» Сьогодні 12:19 — Світ

Лідери Конгресу США досягли угоди, щоб запобігти «шатдауну»

В неділю, 7 січня, Конгрес США ухвалив двопартійну угоду про фінансування роботи уряду у 2024, яка стане «кроком» на шляху до уникнення шатдауну.

Про це пише Reuters.

Як заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, угода передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі $1,6 трильйона.

Зазначається, що загальна цифра включає $886 мільярдів на оборону та $704 мільярди на витрати, не пов’язані з обороною.

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Бюджет США на 2024 фінансовий рік, який уже розпочався 1 жовтня минулого року, досі залишається не ухвалений повною мірою. Законодавці не змогли узгодити 12 законопроєктів, які власне й формують державний бюджет — головним чином через розбіжності щодо витрат.

Для того щоб уникнути нової загрози «урядового шатдауну», частина бюджету має бути ухвалена до 19 січня, інша частина — до 2 лютого.

Байден закликав республіканців перестати блокувати $61 млрд для України.

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Президент США Джо Байден заявив, що ця угода «наближає США до того, щоб запобігти непотрібному призупиненню роботи уряду та захистити важливі національні пріоритети».

Байден після уникнення загрози «шатдауну» закликав республіканців перестати блокувати $61 млрд для України.

«Угода відкриває шлях до ухвалення законопроєктів про фінансування на цілий рік, які принесуть користь американському народу і будуть вільні від будь-якої екстремальної політики. Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози закрити уряд і виконати свій основний обов’язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої і національної безпеки, включно з моїм додатковим запитом», — підкреслив президент.

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Зауважимо, оборонна частина бюджету США вже була підписана президентом Джо Байденом минулого місяця в законі про оборонні витрати — вона містить 300 мільйонів доларів для України.

Однак ця цифра у 300 млн є каплею в морі порівняно з 61 мільярдом доларів, які Байден просив Конгрес схвалити для допомоги Києву в боротьбі з російським вторгненням, яке почалося в лютому 2022 року. Республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні без згоди демократів на значне посилення імміграційного законодавства.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі, провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

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