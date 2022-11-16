Лідери G20 домовилися про кроки для стабілізації світової економіки — Finance.ua
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Лідери G20 домовилися про кроки для стабілізації світової економіки

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Лідери G20 домовилися про кроки для стабілізації світової економіки
Лідери G20 домовилися про кроки для стабілізації світової економіки
Світова економіка зіткнулася з «безпрецедентними багатогранними кризами», починаючи від війни в Україні і закінчуючи сплеском інфляції, які змушують багато центральних банків посилювати грошово-кредитну політику, йдеться у заяві лідерів G20.
Про це повідомляє Reuters.
«Центральні банки G20... уважно стежать за впливом цінового тиску на інфляційні очікування і продовжуватимуть відповідним чином калібрувати темпи посилення грошово-кредитної політики залежно від даних та інформації, що чітко повідомляється», — наголошується в заяві за підсумками саміту на Балі в Індонезії.
Центральні банки також пам’ятатимуть про необхідність обмеження вторинних ефектів, йдеться в заяві, натякаючи на побоювання економік, що розвиваються, з приводу потенційного величезного відтоку капіталу, якщо агресивне підвищення ставок у США продовжиться.
«Незалежність центрального банку має вирішальне значення для досягнення цих цілей та зміцнення довіри до грошово-кредитної політики», — наголошується в документі.
Акцент на необхідності боротьби з інфляцією контрастував з торішньою заявою G20, в якій йшлося про те, що центральні банки повинні уникати надмірної реакції на тимчасове зростання інфляції.
Лідери G20 також закликали до «тимчасових та цільових» бюджетних витрат для домогосподарств з низькими доходами, які особливо вразливі до зростання вартості життя. Минулого року лідери застерігали від будь-якого передчасного припинення підтримки, щоб забезпечити збереження глобального відновлення.
Зміна тону наголошує на швидкій зміні глобальної обстановки та пріоритетів політиків, викликаної значною мірою вторгненням росії в Україну в лютому.
Різке, різке зростання інфляції, викликане зростанням цін на сировинні товари і паливо, застав багато центральних банків зненацька і змусило їх переключитися на швидке посилення грошово-кредитної політики.
Тепер політики зіткнулися з дилемою: боротися з інфляцією шляхом підвищення відсоткових ставок, не охолоджуючи економіки, які зіткнулися з ризиком рецесії.
Голова Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала попередила, що низка великих економік зіткнулася з реальним ризиком сповзання в рецесію через війну росії проти України, зростання цін на продукти харчування та паливо.
За матеріалами:
РБК-Україна
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