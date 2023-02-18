Лідерство банкоматів «похитнулося»: українці почали частіше знімати гроші в магазинах та на АЗС — Finance.ua

Лідерство банкоматів «похитнулося»: українці почали частіше знімати гроші в магазинах та на АЗС Сьогодні 17:26 — Особисті фінанси

Лідерство банкоматів «похитнулося»: українці почали частіше знімати гроші в магазинах та на АЗС

У 2022 році українські власники банківських карток менше знімали гроші в банкоматах, а отримували готівку на касах різних магазинів.

Про це повідомляє Український процесинговий центр (UPC).

Так, минулого року українці в 11 разів частіше користувалися послугою зняття готівки через POS-термінал на касі магазину під час оплати товарів. Грошовий обіг таких операцій за рік зріс у 41 раз, а середня сума однієї операції зросла на 271% — до 1594 грн.

За даними UPC, найчастіше знімали кошти у супермаркетах, АЗС, аптеках та будівельних магазинах.

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Водночас у банкоматах спостерігалося зменшення показників зняття коштів. Число операцій знизилося на 29%, а грошові обсяги майже не змінилися (+2%). Утримувачі карток знімали на 44% більше готівки за транзакцію, а середня сума угоди дорівнювала 3090 грн.

Незважаючи на популярність зняття готівки на касах магазинів, кількість операцій та грошові обороти операцій у банкоматах все ще значно більша, ніж у торгових POS-терміналах — у 9 та 17 разів відповідно.

При цьому частка операцій зі зняття готівки склала лише 7% з усіх операцій із карток у 2022 році.

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