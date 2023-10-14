LG збільшила квартальний прибуток на 30% — Finance.ua
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LG збільшила квартальний прибуток на 30%

Фондовий ринок
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LG збільшила квартальний прибуток на 30%
LG збільшила квартальний прибуток на 30%
У III кварталі 2023 року LG Electonics отримала консолідований дохід у розмірі 20,7 трлн вон ($15,4 млрд) та операційний прибуток у розмірі 996,7 млрд вон ($743 млн). Це другий найвищий показник в історії компанії.
Зростання бізнесу забезпечили підрозділи побутової техніки та автомобільних рішень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, а також з II кварталом 2023 року, операційний прибуток зріс на понад 30%.
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До зростання призвели збільшення частки бізнесу B2B, зокрема автомобільні запчастини, системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Також позитивну динаміку продемонстрував B2C-сектор, а саме збільшення попиту на телевізори LG OLED та колекцію побутової техніки LG Objet.
Крім того, LG вдосконалює бізнес-структури та цифрову трансформацію компанії.

Результати III кварталу LG за підрозділами

Компанія LG Home Appliance & Air Solution у секторі B2B збільшила прибуток завдяки рішенням з опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (HVAC). Цьому сприяв зростаючий попит на екологічні продукти в Північній Америці та Європі.
LG Vehicle Component Solutions в III кварталі продовжила нарощувати обсяг замовлень. Очікується, що до кінця року він досягне 100 трлн вон ($74,6 млрд). Річний обсяг продажів компанії цього року може перевищити 10 трлн вон ($7,5 млрд).
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LG Home Entertainment прискорив перехід від продуктів до платформи медіа та розваг. Компанія розширила співпрацю з постачальниками контенту та почала оновлювати операційні системи телевізорів. Очікується, що до 2026 року кількість телевізорів на базі webOS сягатиме 300 млн одиниць.
LG Business Solutions, яка пропонує комерційні дисплеї та складні ноутбуки, також має позитивну динаміку. Підрозділ також розвиває бізнес із заряджання електромобілів, що може стати одним з нових двигунів зростання LG.
Наведені цифри є орієнтовними консолідованими прибутками. Остаточні результати III кварталу LG оголосить пізніше цього місяця.
За матеріалами:
speka.media
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