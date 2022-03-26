LG вирішила зайнятися криптовалютою — Finance.ua

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LG вирішила зайнятися криптовалютою

Вчора 03:38Фінтех і Картки
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LG вирішила зайнятися криптовалютоюLG вирішила зайнятися криптовалютою
Південнокорейський технологічний гігант LG Electronics вирішив розвивати бізнес ще у двох нових напрямках — блокчейн та криптовалюта. Відповідні виправлення вже внесли до корпоративного статуту компанії.
Як повідомляє Korea JoongAng Daily, про це було оголошено на щорічних загальних зборах компанії 24 березня. Журналісти дійшли думки, що LG готується ввести власний майданчик для криптообміну.
Такі висновки були зроблені з доданого до статуту наміру компанії займатися розробкою та продажем програмного забезпечення на основі блокчейну, а також продажем та брокерськими операціями з криптовалютою. Однак представники техногіганта ухиляються від відповіді на прямі запитання.
«Поки що нічого не вирішено. Ми тільки в загальних рисах вказали напрямки бізнесу», — заявили в LG Electronics.
Вперше чутки про намір LG створити власний торговий майданчик, пов’язаний з криптовалютою, з’явилися на початку 2022 року. Тоді генеральний директор однієї з місцевих бірж заявив про створення NFT-майданчика спільно з «великою компанією», якою вважали саме LG.
Раніше в березні південнокорейський виробник оголосив про співпрацю з Kakao’s Ground X та Seoul Auction Blue. Спільно з першою компанією LG збирається випустити лінійку смарт-телевізорів з підтримкою технології незмінних токенів, а друга допоможе реалізувати ці NFT на аукціонах.
У пошуках нових джерел доходу LG Electronics почала реогранізацію бізнесу з відмови від збиткових напрямків. У лютому було завершено виробництво сонячних панелей — корейці не витримали жорсткої конкуренції зі китайськими постачальниками, що знижують ціни.
Варто зазначити, що інший південнокорейський виробник електроніки Samsung також оголосив про запуск NFT-платформи для смарт-телевізорів. Крім того, компанія має намір відкрити представництво в метавсесвіті Decentraland.
За матеріалами: Обозреватель
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