LG вирішила зайнятися криптовалютою — Finance.ua

LG вирішила зайнятися криптовалютою

Вчора 03:38 — Фінтех і Картки

LG вирішила зайнятися криптовалютою

Південнокорейський технологічний гігант LG Electronics вирішив розвивати бізнес ще у двох нових напрямках — блокчейн та криптовалюта. Відповідні виправлення вже внесли до корпоративного статуту компанії.

Як повідомляє Korea JoongAng Daily , про це було оголошено на щорічних загальних зборах компанії 24 березня. Журналісти дійшли думки, що LG готується ввести власний майданчик для криптообміну.

Такі висновки були зроблені з доданого до статуту наміру компанії займатися розробкою та продажем програмного забезпечення на основі блокчейну, а також продажем та брокерськими операціями з криптовалютою. Однак представники техногіганта ухиляються від відповіді на прямі запитання.

«Поки що нічого не вирішено. Ми тільки в загальних рисах вказали напрямки бізнесу», — заявили в LG Electronics.

Вперше чутки про намір LG створити власний торговий майданчик, пов’язаний з криптовалютою, з’явилися на початку 2022 року. Тоді генеральний директор однієї з місцевих бірж заявив про створення NFT-майданчика спільно з «великою компанією», якою вважали саме LG.

Раніше в березні південнокорейський виробник оголосив про співпрацю з Kakao’s Ground X та Seoul Auction Blue. Спільно з першою компанією LG збирається випустити лінійку смарт-телевізорів з підтримкою технології незмінних токенів, а друга допоможе реалізувати ці NFT на аукціонах.

У пошуках нових джерел доходу LG Electronics почала реогранізацію бізнесу з відмови від збиткових напрямків. У лютому було завершено виробництво сонячних панелей — корейці не витримали жорсткої конкуренції зі китайськими постачальниками, що знижують ціни.

Варто зазначити, що інший південнокорейський виробник електроніки Samsung також оголосив про запуск NFT-платформи для смарт-телевізорів. Крім того, компанія має намір відкрити представництво в метавсесвіті Decentraland.

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