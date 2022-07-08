LG розробляє надтонкі камери з «металінзами» — Finance.ua

LG розробляє надтонкі камери з «металінзами» Вчора 02:26 — Технології&Авто

Розробники планують впровадити мініатюрні об’єктиви у транспорт та мобільні пристрої, такі як смартфони.

Південнокорейська корпорація LG представила технологію тонкої оптики під назвою «металінза». Технічний директор підрозділу LG Innotek Мін Сок Кан розкрив подробиці на конференції Nano Korea, повідомляє The Elec

Металінзами назвали надтонку і дуже плоску структуру з наночастинками, здатними фокусувати світло, як звичайні лінзи, змінюючи свою форму. Виробник разом із дослідницькими командами з різних інститутів займаються розробкою, прагнучи отримати оптику для камер у 10 тисяч разів тонших за наявні. Для цього інженерам необхідно знайти оптимальну структуру розміщення блоків метаповерхні.

Мін Сок Кан під час свого виступу зазначив, що металінзи потенційно можна використовувати в мобільних пристроях та мініатюрних камерах. Вони допоможуть зменшити товщину модулів і як результат — сховати оптику глибше в корпус так само, як зараз намагаються зробити максимально непомітними фронтальні камери. Крім того, товщина об’єктива відіграє вирішальну роль у впровадженні малопотужних компактних камер у транспортних засобах.

Варто зазначити, що раніше LG Innotek розробила «рідкі лінзи» спільно з компанією Corning із США. Усередині таких лінз знаходиться пластикова місткість з рідкою речовиною, їхню кривизну та фокусну відстань можна змінити, відправивши електричний сигнал — водночас самі оптичні елементи залишаються нерухомими. На початку 2021 року компанії-партнери подали кілька патентів на цю технологію в Південній Кореї та США, проте тепер змінить пріоритет на користь металінз.

«На відміну від наявних лінз, рідкі лінзи мають обмежену масштабованість, тому їх дуже складно комерціалізувати. Наразі немає планів щодо комерціалізації рідких лінз, і ми спостерігаємо за ринковими умовами», — заявив Мін Сок Кан під час Nano Korea.

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