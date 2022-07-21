LG готується підкорювати нову галузь: Виробник електроніки зареєстрував товарний знак, пов’язаний з метавсесвітом — Finance.ua

LG готується підкорювати нову галузь: Виробник електроніки зареєстрував товарний знак, пов’язаний з метавсесвітом 21.07.2022, 23:16 — Фінтех і Картки

LG готується підкорювати нову галузь: Виробник електроніки зареєстрував товарний знак, пов’язаний з метавсесвітом

Зважаючи на здатність метавсесвіту та невзаємозамінних токенів (NFT) пропонувати компаніям нові та інтерактивні можливості для зв’язку зі споживачами, все більше фірм переймаються симпатією до цього сектору з наміром запустити різні продукти.

Гігант електроніки LG став черговою компанією, яка сфокусувала свої зусилля на метавсесвіті. Виробник зареєстрував товарні знаки на невзаємозамінні токени (NFT) для своєї LG ART LAB.

У заяві, поданій 14 липня, зазначено, що LG планує запропонувати брокерські операції з цифровими токенами та управління активами, телевізійне програмне забезпечення для випуску та торгівлі NFT, а також ПЗ для NFT та криптовалютних транзакцій.

Як повідомив патентний повірений за товарними знаками Майкл Кондудіс, у заявці, поданій до Відомства за патентами та товарними знаками США (USPTO), LG також планує надати платіжні послуги на основі електронного гаманця та програмне забезпечення для обміну електронними грошима у метавсесвіті.

Інший південнокорейський електронний гігант Samsung також представив різноманітні NFT-продукти. Компанія також створила NFT-платформу для своїх телевізорів, що дозволяє споживачам придбати NFT через свої пристрої.

Цікаво, що глобальна платіжна система MasterCard International Inc. також прагне запропонувати ряд продуктів у метавсесвіті.

Інші провідні світові бренди з різних секторів входять до метавсесвіту шляхом подання заявки на товарні знаки. За даними Finbold, лише у США в період з 1 січня по 31 травня 2022 року кількість товарних знаків, пов’язаних із NFT, перевищила 4000.

До речі, Nexo — одна з провідних світових установ по роботі з цифровими активами. Компанія пропонує миттєві кредитні лінії для криптовалюти з ефективними податками, високоприбутковий пакет програм «Заробіток на криптовалюті» та миттєвий обмін, а також першокласну багаторівневу страховка та безпеку військового рівня.

cryptomisto За матеріалами:

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