Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе (фото)

Технології&Авто
34
Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе (фото)
Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе (фото)
Lexus представили ексклюзивний спорткар LC 500 на честь світового турне Бейонсе «Renaissance World Tour». Автомобіль отримав унікальне оформлення екстер'єру. Про це розповіли на сайті Motor1.
Lexus співпрацюють з фондом Бейонсе «BeyGOO». Ця платформа призначена для підтримки малого бізнесу серед меншин у США.
Lexus LC 500 Renaissance World Tour Edition отримав хромоване забарвлення кузова. Зовні можна знайти оздоблення з діамантів. Воно присутнє на бічних дзеркалах заднього виду і на логотипах.
Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе (фото)
Унікальний спорткар виготовлено в єдиному екземплярі. Він не призначений для продажу та буде показаний на різних виставках.
Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе (фото)
Lexus LC 500 оснащений 5,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 477 к.с. і 540 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.
Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,4 секунди. Максимальна швидкість спорктара становить 270 км/год.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.