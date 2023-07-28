Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе (фото) — Finance.ua

Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе (фото) 28.07.2023, 00:44 — Технології&Авто

Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе (фото)

Lexus представили ексклюзивний спорткар LC 500 на честь світового турне Бейонсе «Renaissance World Tour». Автомобіль отримав унікальне оформлення екстер'єру. Про це розповіли на сайті Motor1.

Lexus співпрацюють з фондом Бейонсе «BeyGOO». Ця платформа призначена для підтримки малого бізнесу серед меншин у США.

Lexus LC 500 Renaissance World Tour Edition отримав хромоване забарвлення кузова. Зовні можна знайти оздоблення з діамантів. Воно присутнє на бічних дзеркалах заднього виду і на логотипах.

Унікальний спорткар виготовлено в єдиному екземплярі. Він не призначений для продажу та буде показаний на різних виставках.

Lexus LC 500 оснащений 5,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 477 к.с. і 540 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,4 секунди. Максимальна швидкість спорктара становить 270 км/год.

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