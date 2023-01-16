Lexus презентував оригінальні моделі підвищеної прохідності — Finance.ua

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Lexus презентував оригінальні моделі підвищеної прохідності

Технології&Авто
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Lexus презентував оригінальні моделі підвищеної прохідності
Lexus презентував оригінальні моделі підвищеної прохідності, Фото: Lexus
На автошоу в Токіо дебютували три нові Lexus для бездоріжжя. Їх розробили в межах проєкту Overtail, покликаного популяризувати поїздки на природу — на пікнік або в похід з наметом.
Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Lexus.
Кросовер Lexus RX та позашляховик Lexus GX отримали версії підвищеної прохідності Outdoor. Обидва авто оснащені розкладними наметами на даху, захистом днища та 18-дюймовою позашляховою гумою.
Lexus RX&nbsp;Outdoor
Lexus RX Outdoor, Фото: Lexus
Новий Lexus RX Outdoor також відрізняється чорною решіткою радіатора та збільшеним на 20 мм кліренсом. Він є зарядженим гібридом — оснащений 306-сильною установкою, що складається з 2,5-літрової бензинової четвірки та пари електромоторів
У Lexus GX Outdoor з’явилися підніжки та додаткова діодна оптика, а також посилена підвіска. Під капотом позашляховика встановлено класичний 4,6-літровий V8 на 301 к. с.
Lexus GX&nbsp;Outdoor
Lexus GX Outdoor, Фото: Lexus
Третя модель Lexus дуже нестандартна. Це багі ROV 2 — покращена версія торішнього концепт-кара. Позашляховику посилили підвіску та встановили безповітряні шини, яким не страшні проколи. Його 1,0-літровий двигун працює на водні.
Багі Lexus ROV
Багі Lexus ROV, Фото: Lexus
Формально всі три авто є концепт-карами. Втім, для Lexus RX і GX позашляхові аксесуари повинні надійти у продаж, тобто моделі Outdoor можна буде відтворити самотужки.
За матеріалами:
Фокус
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