Lexus презентував оригінальні моделі підвищеної прохідності — Finance.ua

Lexus презентував оригінальні моделі підвищеної прохідності Сьогодні 02:14 — Технології&Авто

Lexus презентував оригінальні моделі підвищеної прохідності, Фото: Lexus

На автошоу в Токіо дебютували три нові Lexus для бездоріжжя. Їх розробили в межах проєкту Overtail, покликаного популяризувати поїздки на природу — на пікнік або в похід з наметом.

Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Lexus.

Кросовер Lexus RX та позашляховик Lexus GX отримали версії підвищеної прохідності Outdoor. Обидва авто оснащені розкладними наметами на даху, захистом днища та 18-дюймовою позашляховою гумою.

Lexus RX Outdoor, Фото: Lexus

Новий Lexus RX Outdoor також відрізняється чорною решіткою радіатора та збільшеним на 20 мм кліренсом. Він є зарядженим гібридом — оснащений 306-сильною установкою, що складається з 2,5-літрової бензинової четвірки та пари електромоторів

У Lexus GX Outdoor з’явилися підніжки та додаткова діодна оптика, а також посилена підвіска. Під капотом позашляховика встановлено класичний 4,6-літровий V8 на 301 к. с.

Lexus GX Outdoor, Фото: Lexus

Третя модель Lexus дуже нестандартна. Це багі ROV 2 — покращена версія торішнього концепт-кара. Позашляховику посилили підвіску та встановили безповітряні шини, яким не страшні проколи. Його 1,0-літровий двигун працює на водні.

Багі Lexus ROV, Фото: Lexus

Формально всі три авто є концепт-карами. Втім, для Lexus RX і GX позашляхові аксесуари повинні надійти у продаж, тобто моделі Outdoor можна буде відтворити самотужки.

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