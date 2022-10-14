Lexus представив компактний електрокросовер із запасом ходу 450 км — Finance.ua

Lexus представив компактний електрокросовер із запасом ходу 450 км Вчора 01:03 — Технології&Авто

Lexus представив компактний електрокросовер із запасом ходу 450 км, Фото: Lexus

Опубліковано фото нового Lexus UX300e. Компактний електрокросовер слідом за бензиновою моделлю пройшов серйозну модернізацію і надійде у продаж із весни 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт японського бренду.

Електромобіль Lexus UX300e практично не змінився зовні, хіба дизайн оптики дещо освіжили. Основні зміни заховані усередині.

У салоні Lexus UX300e 2023 з’явився збільшений 12,3-дюймовий мультимедійний дисплей. Він став сенсорним — від попередника попередника вирішили відмовитися. Крім того, у кросовера новий важіль КПП та змінені перемикачі на центральній консолі. Серед опцій з’явилася функція доступу до салону зі смартфона.

Фото: Lexus

Силова установка Lexus UX300e серйозно доопрацьована. Електромотор, як і раніше, розвиває 204 к. с., але встановлено збільшену батарею на 72,8 кВт∙год. Завдяки їй запас ходу зріс на 40% — до 450 км.

Крім того, електромобіль Lexus отримав нові задні амортизатори Yamaha та переналаштоване кермо. А посилена шумоізоляція зробила авто тихіше всередині.

Фото: Lexus

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