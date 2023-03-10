Lexus може випустити новий гібридний позашляховик Lexus LX 700h — Finance.ua

Lexus може випустити новий гібридний позашляховик Lexus LX 700h Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

Актуальне покоління розкішного позашляховика Lexus LX, що нині представлене з бензиновими та дизельними моторами, може отримати нову гібридну модифікацію. Вона з’явиться на ринку під назвою Lexus LX 700h. Компанія вже зареєструвала новий індекс одразу в кількох країнах.

Поки Lexus не оголошував про вихід гібридного LX офіційно, але на те, що в найближчому майбутньому він таки з’явиться на ринку, натякає той факт, що японський автогігант оформив права на назву Lexus LX 700h відразу в двох країнах: у Канаді та на Філіппінах .

Якими характеристиками буде наділений новий Lexus LX, поки що можна тільки здогадуватися. Подейкують, що він розділить силову установку з гібридними Toyota Tundra та Sequoia. Якщо це дійсно так, то рушійною силою Lexus LX 700h стане бензинова «турбошістка» у поєднанні з електромотором, акумулятором і 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Сумарна віддача такої силової установки складатиме 442 кінські сили і 790 Нм крутного моменту.

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