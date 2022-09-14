Летюче таксі XPeng вже у жовтні перевезе перших пасажирів — Finance.ua

Летюче таксі XPeng вже у жовтні перевезе перших пасажирів Вчора 04:31 — Технології&Авто

Летюче таксі XPeng вже у жовтні перевезе перших пасажирів, Фото: Xpeng

На виставці Gitex Global Technology у Дубаї продемонструє летюче таксі XPeng Voyager X2. За твердженням розробників, воно вже практично готове до експлуатації і вони мають намір показати його можливості.

Про це пише сайт CarNewsChina.

У межах виставки пройдуть демонстраційні польоти — таксі возитимуть своїх перших пасажирів. XPeng вже отримали всі необхідні для цього дозволи в департаменті цивільної авіації Дубая.

Безпілотне таксі XPeng Voyager X2 розробляють у Китаї з 2013 року, і воно вже здійснило понад 15 000 успішних тестових польотів. З 2024 року розпочнеться його серійне виробництво.

Новий XPeng Voyager X2 виконаний із композитних матеріалів і важить всього 360 кг. У його салоні встановлені два крісла та три сенсорні дисплеї для мультимедіа та навігації. Безпілотник отримав одразу вісім електромоторів, причому кожен із них обертає окремий гвинт.

Повітряне таксі здатне злітати та сідати вертикально. Воно розвиває 130 км/год і може підійматися на висоту 1 км. Заряду батареї вистачає на 35 хвилин польоту.

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