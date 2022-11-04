Lenovo збільшила чистий прибуток на 6% — Finance.ua

Lenovo збільшила чистий прибуток на 6% Вчора 01:58 — Фондовий ринок

Китайська Lenovo Group Ltd., найбільший світовий виробник персональних комп’ютерів, збільшила чистий прибуток у другому фінансовому кварталі на 6%.

Як говориться в прес-релізі Lenovo, чистий прибуток за три місяці, що завершилися 30 вересня, склав $541 млн, або $4,54 у розрахунку на акцію, порівняно з $512 млн, або $4,42 на акцію, за перший квартал минулого фінроку. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували чистого прибутку на рівні $473 млн.

Виторг компанії зменшився на 4%, до $17,09 млрд, порівняно з $17,87 млрд за аналогічний період роком раніше. При цьому показник скоротився вперше більш як за два роки. Консенсус-прогноз експертів передбачав виторг на рівні $16,9 млрд.

Виторг підрозділу Solutions & Services Group (SSG), створеного у квітні минулого року з метою об’єднання всіх сервісів і рішень компанії, збільшився на 26%, до рекордних $5,4 млрд, маржа операційного прибутку склала 21,4%.

Виторг підрозділу інфраструктурних рішень (Infrastructure Solutions Group, ISG) зріс на 33%. Акції Lenovo дешевшають на 0,7% на торгах у Гонконгу у четвер. Ринкова вартість компанії з початку цього року знизилася на 33,5%.

fixygen За матеріалами:

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