Lenovo та Xiaomi непублічно відмовляються від бізнесу з росією — WSJ — Finance.ua
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Lenovo та Xiaomi непублічно відмовляються від бізнесу з росією — WSJ

Вчора 13:34Фондовий ринок
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Lenovo та Xiaomi непублічно відмовляються від бізнесу з росією — WSJLenovo та Xiaomi непублічно відмовляються від бізнесу з росією — WSJ
Такі китайські технічні гіганти як Lenovo та Xiaomi непублічно відмовляються від ведення бізнесу з росією з обачності не потрапити під західні санкції.
Про це пише Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників на ринку, зокрема трейдерів.
З огляду на позицію Пекіну проти західних санкцій китайські компанії не роблять публічних заяв щодо торгівлі з агресором, який розв’язав проти України повномасштабну війну.
Серед компаній, які непублічно припиняють поставки до росії, є Lenovo, найбільший у світі виробник персональних комп’ютерів і другий продавець пристроїв у росії після HP Inc. за даними минулого року. Компанія припинила поставки незабаром після початку війни в росії та з набуттям чинності іноземних санкцій — у країні досі можуть продавати лише деякі наявні запаси продукції.
Xiaomi, другий в росії продавець телефонів, також скоротив поставки в росію. При цьому один з дистриб’юторів, що працює в регіоні, заявив WSJ, що останніми тижнями не було поставок взагалі.
Зазначається, що експорт технологічної продукції Китаю в росію стрімко впав у березні: поставки ноутбуків за місяць скоротилися на понад 40%, смартфонів — на понад 60%, а експорт телекомунікаційних базових станцій майже припинився і впав на 98% за останніми даними уряду Китаю. Загальний експорт Китаю в росію впав на 27% з лютого по березень.
Співрозмовники видання пояснюють, що великі виробники зі США, які постачають мікросхеми компаніям у Китаї, наполягають на дотриманні китайською стороною санкцій, аби американські напівпровідники не потрапили до росії в порушення обмежень.
Якби китайський виробник ПК опинився відрізаним від ключового постачальника мікросхем, «це було б катастрофою», — сказав Стів Брейзер, виконавчий директор компанії Canalys з маркетингових досліджень. "Ви можете зрозуміти, чому вони вмотивовані не бути спійманими на цьому.
За матеріалами: Економічна Правда
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