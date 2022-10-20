Lenovo представив ноутбук з екраном, що розтягується (відео) — Finance.ua
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Lenovo представив ноутбук з екраном, що розтягується (відео)

Технології&Авто
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Lenovo представив ноутбук з екраном, що розтягується (відео)
Lenovo представив ноутбук з екраном, що розтягується (відео)
Компанія Lenovo продемонструвала ноутбук, який здатний висуватись вертикально, забезпечуючи більше робочого простору для користувача.
Про це повідомляє The Verge.
Технічні специфікації комп’ютера залишаються невідомими, проте експерти зазначають, що він має кілька проблем. Наприклад, скільки може важити ноутбук, і як фіксуватиметься екран у повністю розгорнутому положенні.
За даними відомства, дисплей збільшився приблизно на 50 відсотків у висоту, а це означає, що він може збільшитися з дев’яти до 13,5 дюймів у висоту.
Також компанія продемонструвала на заході Tech World 2022 розкладний телефон, який створила разом із Motorola.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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