Латвійську компанію підозрюють у постачанні електронних компонентів військового призначення для рф — Finance.ua
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Латвійську компанію підозрюють у постачанні електронних компонентів військового призначення для рф

Кримінал
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Латвійську компанію підозрюють у постачанні електронних компонентів військового призначення для рф
Латвійську компанію підозрюють у постачанні електронних компонентів військового призначення для рф
Служба держбезпеки Латвії (СДБ) порушила кримінальну справу проти зареєстрованої в країні компанії, яку підозрюють у постачанні до росії електронних компонентів військового призначення.
Про це повідомляє латвійський мовник LSM.
Згідно з отриманою в ході розслідування СДБ інформацією, зареєстрована в Латвії компанія постачала до росії електронні компоненти, які використовуються під час виробництва військової продукції, на суму понад пів мільйона євро.
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4 грудня цього року в рамках кримінального процесу служба провела кримінально-процесуальні дії щодо шести пов’язаних з латвійською компанією об'єктів у Ризі, під час яких вилучено велику кількість документів та носіїв інформації для подальшого розслідування.
У ході кримінального процесу затримано трьох осіб, пов’язаних із фірмою. Двоє з них поміщені під варту, а щодо одного із затриманих застосовано запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.
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Як повідомлялося, у середині жовтня Служба держбезпеки Латвії (СДБ) також проводила кримінально-процесуальні дії за підозрою у забезпеченні ресурсами збройних сил рф — загалом у п’яти об'єктах.
Кримінальний процес було розпочато службою за статтею 77.2 кримінального закону, а саме — про можливу непряму передачу за межами території Латвійської Республіки майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, діяльність якої спрямована проти територіальної недоторканності України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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