Латвійську компанію підозрюють у постачанні електронних компонентів військового призначення для рф — Finance.ua

Латвійську компанію підозрюють у постачанні електронних компонентів військового призначення для рф Сьогодні 04:38 — Кримінал

Латвійську компанію підозрюють у постачанні електронних компонентів військового призначення для рф

Служба держбезпеки Латвії (СДБ) порушила кримінальну справу проти зареєстрованої в країні компанії, яку підозрюють у постачанні до росії електронних компонентів військового призначення.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM

Згідно з отриманою в ході розслідування СДБ інформацією, зареєстрована в Латвії компанія постачала до росії електронні компоненти, які використовуються під час виробництва військової продукції, на суму понад пів мільйона євро.

Читайте також Керівник оборонного заводу розкрадав бюджетні гроші на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ

4 грудня цього року в рамках кримінального процесу служба провела кримінально-процесуальні дії щодо шести пов’язаних з латвійською компанією об'єктів у Ризі, під час яких вилучено велику кількість документів та носіїв інформації для подальшого розслідування.

У ході кримінального процесу затримано трьох осіб, пов’язаних із фірмою. Двоє з них поміщені під варту, а щодо одного із затриманих застосовано запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.

Читайте також Керівництво Гостомеля привласнило 21 млн грн, виділених на відбудову

Як повідомлялося, у середині жовтня Служба держбезпеки Латвії (СДБ) також проводила кримінально-процесуальні дії за підозрою у забезпеченні ресурсами збройних сил рф — загалом у п’яти об'єктах.

Кримінальний процес було розпочато службою за статтею 77.2 кримінального закону, а саме — про можливу непряму передачу за межами території Латвійської Республіки майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, діяльність якої спрямована проти територіальної недоторканності України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.