Латвія з 19 вересня обмежує в'їзд для росіян — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Латвія з 19 вересня обмежує в'їзд для росіян

Світ
99
Латвія з 19 вересня обмежує в'їзд для росіян
Латвія з 19 вересня обмежує в'їзд для росіян
Уряд Латвії ухвалив рішення про обмеження в’їзду до країни для громадян рф з шенгенськими візами з 19 вересня.
Про це у п’ятницю, 16 вересня, повідомив у Twitter міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс.
Такі заходи він пояснив російською агресією проти України та «міркуваннями безпеки».
«росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, на вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни», — зажадав глава латвійського МЗС.
Раніше низка членів ЄС, зокрема, країни Балтії вже обмежили видачу росіянам шенгенських віз, обґрунтувавши таке рішення тим, що відвідування Європи для них — «це привілей, а не право».
Крім того, було досягнуто політичної угоди про те, щоб повністю призупинити спрощену процедуру видачі віз громадянам країни-агресора.
Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва заявили, що готові прийняти «національні заходи», щоб скоротити кількість росіян, які в’їжджають до їхніх країн, поки ЄС не прийме колективного рішення.
Водночас, деякі держави все ще вагаються, оскільки, незважаючи на численні воєнні злочини росіян, не готові від них відвертатися.

«Вам тут не раді»: як Європа закривається від росіян

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.