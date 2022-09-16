Латвія з 19 вересня обмежує в'їзд для росіян — Finance.ua

Латвія з 19 вересня обмежує в'їзд для росіян Вчора 11:45 — Світ

Латвія з 19 вересня обмежує в'їзд для росіян

Уряд Латвії ухвалив рішення про обмеження в’їзду до країни для громадян рф з шенгенськими візами з 19 вересня.

Про це у п’ятницю, 16 вересня, повідомив у Twitter міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс.

Такі заходи він пояснив російською агресією проти України та «міркуваннями безпеки».

«росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, на вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни», — зажадав глава латвійського МЗС.

Раніше низка членів ЄС, зокрема, країни Балтії вже обмежили видачу росіянам шенгенських віз, обґрунтувавши таке рішення тим, що відвідування Європи для них — «це привілей, а не право».

Крім того, було досягнуто політичної угоди про те, щоб повністю призупинити спрощену процедуру видачі віз громадянам країни-агресора.

Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва заявили, що готові прийняти «національні заходи», щоб скоротити кількість росіян, які в’їжджають до їхніх країн, поки ЄС не прийме колективного рішення.

Водночас, деякі держави все ще вагаються, оскільки, незважаючи на численні воєнні злочини росіян, не готові від них відвертатися.

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