Латвія пропонує використати усі заморожені активи рф для відбудови України — Finance.ua

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Латвія пропонує використати усі заморожені активи рф для відбудови України
Вчора 16:17 —
Казна та Політика
343
Латвія пропонує використати усі заморожені активи рф для відбудови України
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс пропонує використати усі заморожені за кордоном активи рф на післявоєнну відбудову України.
Про це Ринкевичс написав у понеділок у своєму Twitter, повідомляє «Європейська правда».
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«Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України», — запропонував міністр.
Довідка Finance.ua:
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
заявив
, що країна має намір конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території;
Нідерланди
заморозили
російські активи на 200 мільйонів євро.
За матеріалами:
Українська правда
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