Латвія передасть Україні ще 20 автомобілів, конфіскованих за «п'яне водіння» — Finance.ua

Латвія передасть Україні ще 20 автомобілів, конфіскованих за «п'яне водіння» Сьогодні 19:30

Латвія передасть Україні ще 20 автомобілів, конфіскованих за «п'яне водіння»

Латвійський уряд підтримав пропозицію Міністерства фінансів про передачу Україні, що відбиває російську агресію, двох десятків автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Невдовзі вони вирушать із Латвії.

Про це повідомляє національний мовник LSM.

Безоплатно будуть відправлені 20 одиниць загальною ринковою вартістю близько 56 тис. євро.

Як сказано у підготовленому Мінфіном документі, ці машини зокрема вирушать до Полтавської 1-ї міської лікарні, медичного центру у Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій у Херсонській області.

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Нагадаємо, з кінця 2022 року в Латвії за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння (понад 1,5 проміле алкоголю в крові) передбачена кримінальна відповідальність; одне з покарань — конфіскація автомобіля. У лютому 2023-го Сейм вирішив, що такі автомобілі можна безоплатно передавати Україні.

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Укрінформ За матеріалами:

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