Латвія передасть Україні ще 20 автомобілів, конфіскованих за «п'яне водіння» — Finance.ua
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Латвія передасть Україні ще 20 автомобілів, конфіскованих за «п'яне водіння»

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Латвія передасть Україні ще 20 автомобілів, конфіскованих за «п'яне водіння»
Латвія передасть Україні ще 20 автомобілів, конфіскованих за «п'яне водіння»
Латвійський уряд підтримав пропозицію Міністерства фінансів про передачу Україні, що відбиває російську агресію, двох десятків автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Невдовзі вони вирушать із Латвії.
Про це повідомляє національний мовник LSM.
Безоплатно будуть відправлені 20 одиниць загальною ринковою вартістю близько 56 тис. євро.
Як сказано у підготовленому Мінфіном документі, ці машини зокрема вирушать до Полтавської 1-ї міської лікарні, медичного центру у Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій у Херсонській області.
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Нагадаємо, з кінця 2022 року в Латвії за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння (понад 1,5 проміле алкоголю в крові) передбачена кримінальна відповідальність; одне з покарань — конфіскація автомобіля. У лютому 2023-го Сейм вирішив, що такі автомобілі можна безоплатно передавати Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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