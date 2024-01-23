Латвія ініціює заборону на імпорт російської агропродукції — Finance.ua

Латвія ініціює заборону на імпорт російської агропродукції Сьогодні 19:30 — Світ

Латвія має намір обговорити з міністрами сільського господарства країн ЄС заборону на імпорт російської агропродукції, аби не фінансувати війну проти України.

Про це заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе перед засіданням Ради ЄС із сільського господарства та рибальства 23 січня в Брюсселі.

«Запропоную сьогодні розпочати обговорення санкцій щодо російської сільськогосподарської продукції. В Європі достатньо їжі. Ми самодостатні. Будь-який дохід російського режиму дає дохід військовій машині», — сказав він.

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Міністр нагадав, що у 2014 році, коли рф в односторонньому порядку заборонила імпорт низки товарів із ЄС, країни не вжили заходів у відповідь.

«Наразі імпорт (із рф. — Ред.) зростає. Крупи, можливо, навіть вкрадені в Україні. Ми не знаємо, звідки ця продукція. Саме з цього ми хотіли б розпочати дискусію про скорочення торгівлі з росією продовольством настільки, наскільки це можливо і дозволяють санкції», — зазначив Краузе.

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На його думку, російську агропродукцію могла б замінити українська, аби Київ отримав більше коштів на оборону.

«Якщо є якісь групи товарів, яких бракує, наприклад, соняшникової олії, то є виробник — дуже велика Україна. Ми можемо купувати всі харчові продукти, які імпортуємо з росії, в України. Ми зможемо їх замінити й дати можливість допомогти уряду України фінансувати цю війну проти російської агресії», — резюмував міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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