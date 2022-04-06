Латвія готується прийняти від 30 до 40 тисяч українських біженців — Finance.ua
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Латвія готується прийняти від 30 до 40 тисяч українських біженців

Вчора 09:33Особисті фінанси
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Латвія готується прийняти від 30 до 40 тисяч українських біженцівЛатвія готується прийняти від 30 до 40 тисяч українських біженців
МВС Латвії підготує план прийому від 30 до 40 тис. вимушено переселених людей. Кількість українських біженців у Латвії вже перевищила заплановані спочатку 10 тисяч.
Про це повідомляє інформаційне агентство Leta.
За даними видання із 12 392 жителів України 10 318 отримали гуманітарні візи, а 2 074 — дозволи на тимчасове проживання. Комітети цивільного захисту Латвії допомогли знайти житло 7 587 біженцям.
4 квітня уряд Латвії підтримав зміни до закону про підтримку громадян України. Вони передбачають, що коли місцева влада повідомить про максимальну кількість українських біженців, встановлену Кабінетом Міністрів, держава матиме право передати біженців іншим органам місцевого самоврядування.
Міністр внутрішніх справ Марія Голубєва сказала, що це означає, що біженців доведеться приймати «більш-менш пропорційно» щодо чисельності населення муніципалітету та відповідно до можливостей розміщення.
Законопроєкт ще має бути прийнятий Сеймом, постанови Кабінету Міністрів передбачатимуть більш детальний механізм перерозподілу біженців. Однак цей механізм не варто сприймати абсолютно, а саме, якщо місцева влада повідомить, що у неї вичерпані можливості для проживання, то, за словами міністерки, «ми обов’язково підемо і спробуємо щось придумати».
«Але має бути загальний принцип і солідарність між місцевими органами влади. З огляду на перевантаженість Риги та інших великих міст, було б справедливо, щоб інші органи місцевого самоврядування брали участь. Принаймні в моїй розмові з Латвійською асоціацією великих міст не було жодного непорозуміння», — сказала міністерка.

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За матеріалами: Espreso.tv
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