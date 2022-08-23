Lamborghini показали екстремальний кросовер із характеристиками суперкара (фото) — Finance.ua

Lamborghini показали екстремальний кросовер із характеристиками суперкара (фото) Вчора 00:32 — Технології&Авто

Lamborghini показали екстремальний кросовер із характеристиками суперкара (фото)

Lamborghini Urus 2023 отримав нову заряджену версію Performante. Спортивний кросовер надійде у продаж до кінця року за ціною від 218 500 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Lamborghini.

Новий Lamborghini Urus Performante впізнається за новою решіткою радіатора, аеродинамічним обвісом, розширеними колісними арками і спойлером на даху. Крім того, кліренс зменшено на 25 мм та встановлено 22-дюймові ковані диски з низькопрофільними шинами Pirelli P Zero.

Капот і дах кросовера тепер карбонові, а в оздобленні салону побільшало легкої алькантари. Це знизило вагу Lamborghini Urus на 47 кг (2150 кг).

Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли незначно — з 650 до «диявольських» 666 к. с. Тим не менш, динаміка Urus Performante суттєво покращена і не гірша, ніж у деяких суперкарів: розгін до 100 км/год тепер займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 306 км/год.

Кросовер Lamborghini також отримав нову гучну вихлопну систему від Akrapovic. Поліпшити керованість покликані переналаштоване кермо та спортивний задній диференціал з функцією векторизації тяги.

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