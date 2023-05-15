Lamborghini Huracan знімають із виробництва — Finance.ua

Lamborghini Huracan знімають із виробництва
Випуск суперкара Lamborghini Huracan припинять з 2024 року. Поки що компанія розпродає залишки і виробляє тільки вже замовлені авто.
Повідомлення про це з’явилося у пресрелізі Lamborghini про результати продажів за перший квартал 2023 року.
Шанувальникам бренду залишається лише чекати виходу поповнення лінійки спорткарів.
Офіційно підтверджено, що воно з’явиться ближче до кінця 2024 року і матиме гібридну трансмісію, що підключається, та зменшений в об'ємі двигун внутрішнього згоряння.
Наступник Huracan також отримає електродвигун, щоб відповідати нормам викидів.
А ще у 2024 році з’явиться гібрид Urus, що підключається.
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