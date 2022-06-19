Lada стала найбільш непопулярнішою маркою авто в Європі за 2022 рік — Finance.ua

Lada стала найбільш непопулярнішою маркою авто в Європі за 2022 рік

Lada стала найбільш непопулярнішою маркою авто в Європі за 2022 рік

Lada офіційно визнана найнепопулярнішим автобрендом у Європі. Продажі марки і так були невисокі останнім часом, а після нападу на Україну та введення санкцій проти рф вони обвалилися до кількох десятків машин на місяць.

Про це свідчить статистика Європейської асоціації автовиробників АСЕА.

Так, за травень у країнах Європи продано лише 75 Lada всіх моделей. За аналогічний період минулого року купили 133 авто, тобто падіння становило 43,6%. Усього ж із січня до травня на європейському ринку реалізували 585 ВАЗ, тобто на 4,9% менше, ніж роком раніше.

Lada в Європі купують навіть менше, ніж дорогі та ексклюзивні Bentley, Ferrari та Lamborghini. Найближчим до Lada у рейтингу виявився дрібносерійний французький виробник спорткарів Alpine — 319 проданих машин у травні та 1275 — з початку року.

Варто зазначити, що офіційні постачання Lada в ЄС припинилися ще у 2019 році — після запровадження суворих еко-стандартів Euro-6+. Втім, низка незалежних дилерів продовжили імпорт російських авто — переважно Lada Niva.

Темпи падіння продажів ВАЗ у Європі прискоряться, причому не лише через санкції. Як відомо, у Тольятті стартував випуск так званої «спрощеної» версії Lada Granta стандарту Євро-2 без ABS та подушок безпеки, а їх на європейський ринок не пустять. Крім того, росстандарт офіційно заборонив таким автомобілям залишати територію рф — їх експлуатація дозволена тільки на території країни-виробника.

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