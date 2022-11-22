Львівщина збирається першою в Україні запровадити е-квиток на приміські автобуси — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Львівщина збирається першою в Україні запровадити е-квиток на приміські автобуси

Особисті фінанси
27
Львівщина збирається першою в Україні запровадити е-квиток на приміські автобуси
Львівщина збирається першою в Україні запровадити е-квиток на приміські автобуси
Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.
Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Сьогодні відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності», — зазначив Козицький.
Читайте також
За його словами, конкурсна комісія визначила переможцем компанію ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи». Інвестор за свої кошти закупить валідатори і встановить їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують на території Львівської області.
«Реалізація цього проєкту займе орієнтовно 6 місяців. Е-квиток дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті Львівщини максимально прозорим, буде чіткий облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний додаток», — пояснив Козицький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.