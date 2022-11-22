Львівщина збирається першою в Україні запровадити е-квиток на приміські автобуси — Finance.ua

Львівщина збирається першою в Україні запровадити е-квиток на приміські автобуси
Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.
Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Сьогодні відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності», — зазначив Козицький.
За його словами, конкурсна комісія визначила переможцем компанію ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи». Інвестор за свої кошти закупить валідатори і встановить їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують на території Львівської області.
«Реалізація цього проєкту займе орієнтовно 6 місяців. Е-квиток дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті Львівщини максимально прозорим, буде чіткий облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний додаток», — пояснив Козицький.
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