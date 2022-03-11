Львівщина допомагає підприємцям з інших регіонів пристосувати та розвивати бізнес на новому місці – ОВА — Finance.ua

Львівщина допомагає підприємцям з інших регіонів пристосувати та розвивати бізнес на новому місці – ОВА

Керівництво Львівщини допомагає підприємцям з інших областей релокалізувати свій бізнес та підтримує їх на новому місці.

Докладніше про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Наразі до нас звернулося понад 100 підприємств з інших регіонів, які хочуть перенести свої потужності на Львівщину. Найбільше — з Київської та Харківської областей», — говорить він.

Зокрема, підприємцям допомагають знайти інвестиційні ділянки на території Львівської області, куди можна перенести потужності. Також для них шукають великі приміщення, у тому числі і під склади.

«Якщо у вас є таке, зголосіться у Департамент економічної політики Львівської ОДА. Формуємо для цих бізнесів замовлення, щоб у них з’являлися оборотні кошти. Підприємства працюватимуть і, відповідно, зможуть платити працівникам», — пояснює очільник області.

Також адміністрація області допомагає підприємцям вирішити проблеми, що пов’язані з обмеженнями на купівлю валюти.

«Торгові мережі не можуть розрахуватися з іноземними партнерами, заплатити за комплектуючі, а також — купувати імпортні продукти. Фахівці наших профільних департаментів намагаються підтримати їх у цьому питанні, комунікуючи з Кабміном та Нацбанком», — говорить Козицький.

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