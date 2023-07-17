Львівська міськрада визначила компенсацію мешканцям пошкоджених під час ракетних обстрілів будинків — Finance.ua

Львівська міськрада визначила компенсацію мешканцям пошкоджених під час ракетних обстрілів будинків Сьогодні 07:07 — Казна та Політика

Львівська міськрада визначила компенсацію мешканцям пошкоджених під час ракетних обстрілів будинків

Мешканці 4 найбільш зруйнованих ракетними обстрілами, що сталися 6 липня, будинків на вул. Стрийській отримають від міста компенсацію на оренду житла.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Мешканці ще 13 будинків цього кварталу отримають одноразову матеріальну допомогу для заміни вхідних дверей. Відповідні рішення про порядок надання цих допомог затвердив виконавчий комітет міськради.

Так, відповідно до рішення виконкому, мешканці, у квартирах яких вибуховою хвилею вибито двері, і вони їх замінили, отримають одноразову компенсацію у розмірі 8 тис. грн за одні двері.

А мешканці найбільш зруйнованих будинків на вул. Стрийській — №№ 62, 64, 66, 68, отримуватимуть щомісячну компенсацію для оренди житла — 10 тис. грн, 12 тис. грн або 15 тис. грн — відповідно до кількості кімнат у квартирах, які зруйновані. Такі суми були затверджені відповідно до цінової довідки Львівської торгово-промислової палати. Допомогу для тимчасової оренди квартир люди отримуватимуть доти, поки зруйновані будинки не будуть відбудовані.

Що ж до вибитих чи пошкоджених вибуховою хвилею вікон, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зауважив, що місто централізовано замовило і вже виготовляють дерев’яні вікна — для будинків історичного ареалу. В інших будинках, де це можливо, будуть встановлювати пластикові вікна: деякі - коштом бюджету, деякі - коштом партнерів і фондів.

Мешканців, житло яких постраждало від ракетного обстрілу, запрошують звертатися у ЦНАП, що працює у дворі на вул. Стрийській, 72: тут, окрім оформлення компенсацій, можна отримати і консультацію та всю додаткову інформацію.

Як оформити компенсації

Щомісячна матеріальна допомога для компенсації за оренду помешкання виплачується власнику/основному квартиронаймачу, особі, яка зареєстрована та постійно проживала у квартирі.

Для отримання матеріальної допомоги мешканці зобов’язані подати до ЦНАПу заяву, до якої додається:

копія паспорта;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

інформація про рахунок у банківській установі та його реквізити;

копія документа про право власності на квартиру, копія ордера на вселення у квартиру або копія розпорядження про зміну договору житлового найму;

для осіб, які зареєстровані у квартирі, але не є її власниками — акт про підтвердження постійного проживання, складений ОСББ.

Одноразова матеріальна допомога для заміни вхідних дверей надається одному з представників домогосподарства (власнику/співвласнику, орендарю, внутрішньо переміщеній особі), який зазнав витрат на встановлення пошкоджених вхідних дверей.

Для отримання допомоги до ЦНАПу потрібно подати відповідну заяву, до якої додаються:

копія паспорта громадянина України/копія паспорта з безконтактним електронним носієм з наявним оригіналом довідки про реєстрацію місця проживання (перебування);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

інформація про рахунок у банківській установі та його реквізити;

копія документа, який підтверджує фактичну вартість витрат/оплати послуг (копії товарних чеків, квитанцій тощо).

Додатково, залежно від категорії заявника, подаються:

власником/співвласником житлового приміщення — копія документа, який підтверджує право власності на житлове приміщення, яке зазнало ушкоджень/руйнувань;

орендарем житла — копія договору оренди житлового приміщення, яке зазнало ушкоджень/руйнувань;

внутрішньо переміщеною особою — довідка про взяття на облік за адресою житлового приміщення, яке зазнало ушкоджень/руйнувань.

Всі виплати здійснюватимуть на карткові рахунки.

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