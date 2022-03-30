Львів став IT-столицею України з початком війни – Forbes — Finance.ua
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Львів став IT-столицею України з початком війни – Forbes

Вчора 21:01Казна та Політика
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Львів став IT-столицею України з початком війни – ForbesЛьвів став IT-столицею України з початком війни – Forbes, dailylviv.com
Львів та область стали головною точкою релокації для українських технологічних компаній. До війни місто було третім для технологічної сфери після Києва та Харкова.
Про це пише Forbes.
До війни у Львові працювало близько 30 тисяч IT-спеціалістів, повідомляє дослідження «Львівського IT-Кластеру». Крім Києва більше мав тільки Харків, де в IT-індустрії було зайнято понад 45 тисяч осіб.
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Львів і до війни був популярною точкою для релокації — близько 40% штату місцевих IT-компаній переїжджали з інших регіонів. З 2015 року по 2021 роки кількість компаній у місті зросла з 328 до 511, а медіанна зарплата досягла 2102 долара на місяць.
За місяць війни кількість IT-спеціалістів у Львові та області досягла 70–100 тисяч, оцінює голова «Львіського IT-Кластеру» Степан Веселовський. Це третина усього українського IT.
У мирний час один айтішник забезпечував ще три робочих місця, а загальний економічний ефект індустрії оцінювали у 1,4 млрд доларів на рік.
За оцінками Веселовського, IT-компанії України витратили на переїзд тільки до Львова щонайменше 30–40 млн доларів.
Як зазначає дослідження «Львівського IT-Кластеру», станом на початок березня 98% компаній-учасників продовжують ділову активність, близько 42% мають ту саму завантаженість, а кожна п’ятнадцята навіть отримала більше замовлень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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