Львів став IT-столицею України з початком війни – Forbes — Finance.ua

Львів і до війни був популярною точкою для релокації — близько 40% штату місцевих IT-компаній переїжджали з інших регіонів. З 2015 року по 2021 роки кількість компаній у місті зросла з 328 до 511, а медіанна зарплата досягла 2102 долара на місяць.
За місяць війни кількість IT-спеціалістів у Львові та області досягла 70–100 тисяч, оцінює голова «Львіського IT-Кластеру» Степан Веселовський. Це третина усього українського IT.
У мирний час один айтішник забезпечував ще три робочих місця, а загальний економічний ефект індустрії оцінювали у 1,4 млрд доларів на рік.
За оцінками Веселовського, IT-компанії України витратили на переїзд тільки до Львова щонайменше 30–40 млн доларів.
Як зазначає дослідження «Львівського IT-Кластеру», станом на початок березня 98% компаній-учасників продовжують ділову активність, близько 42% мають ту саму завантаженість, а кожна п’ятнадцята навіть отримала більше замовлень.