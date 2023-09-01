Львів компенсуватиме до 25% інвестицій переробним підприємствам — Finance.ua

Львів компенсуватиме до 25% інвестицій переробним підприємствам
Львів компенсуватиме до 25% інвестицій переробним підприємствам. Міська влада виділила 17 млн грн на компенсацію бізнесменам.
Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.
«За умовами грантової програми, половину фінансування покриває держава, решту — підприємець. У Львові видаватимуть ваучери, щоб допомогти підприємству покрити свою частку», — розповіла пані міністр економіки Юлія Свириденко.
Сума ваучера становить від 80 тис. до 2 млн грн — залежить від кількості створених нових робочих місць.
У Львові підприємці можуть отримати покриття до 25% суми інвестицій, але не більше 2 млн грн.
Деяким підприємцям держава може покрити до 80% вартості обладнання для переробки, але не більше 8 млн грн. Це стосується тих, хто веде бізнес на деокупованих територіях. Щоб отримати максимальну суму гранту, підприємець має створити 25 робочих місць.
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