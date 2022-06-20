Киянин відсудив у інспекції з паркування 10 218 грн — Finance.ua

Киянин відсудив у інспекції з паркування 10 218 грн

Інспектор із паркування Київської міської ради під час обходу території виявив автомобіль, який, на його думку, був припаркований із порушенням Правил. У зв’язку з цим інспектор виписав ухвалу на штраф у сумі 510 грн на підставі ч.3 ст.122 КУпАП.

Цього інспектору здалося замало. Тому, крім штрафу, він вирішив ще й евакуювати автомобіль на штрафмайданчик. Він викликав спеціальну техніку, яка евакуювала автомобіль на спеціальний майданчик.

Повернувшись, водій виявив, що автомобіля на місці зупинки немає. Для отримання автомобіля назад водієві довелося витратити свій час та кошти. Зокрема, лише за повернення тимчасово затриманого транспортного засобу зі штрафмайданчика водію довелося оплатити витрати з транспортування та зберігання автомобіля в розмірі 1 616 грн.

Водій дуже обурився такими наслідками та подав позов до суду. Позов обґрунтував тим, що притягнення до адміністративної відповідальності є незаконним, а тому йому підлягають відшкодуванню всі заподіяні такими діями збитки.

У позові водій просив скасувати ухвалу про накладення штрафу та стягнути всі понесені ним надалі моральні та матеріальні збитки.

За результатами розгляду справи суд скасував ухвалу інспектора щодо паркування про притягнення водія до адміністративної відповідальності (Справа № 761/26944/20).

При цьому суд зобов’язав Департамент транспортної інфраструктури Київської міської ради відшкодувати водію заподіяні матеріальні збитки, завдані внаслідок протиправної евакуації та зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику в розмірі 1 616 грн. Також присудив стягнути 6 500 грн витрат на юридичну допомогу та 2 102 грн судового збору.

Рішення суду набуло чинності і оскарженню не підлягає. Загальна сума склала 10 218 грн.

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