Киянин подав позов до «Київпастрансу»: вимагає повернути можливість оплати готівкою — Finance.ua

Киянин подав позов до «Київпастрансу»: вимагає повернути можливість оплати готівкою Вчора 11:30 — Особисті фінанси

Киянин подав позов до «Київпастрансу»: вимагає повернути можливість оплати готівкою, КМДА

Киянин подав позов до «Київпастрансу» в Окружний адміністративний суд міста Києва, пише The Village.

Позивач просить суд зобов’язати підприємство відновити можливість оплати проїзду готівкою у салоні громадського транспорту.

Також він вимагає визнати припинення прийому готівки для оплати за транспорт порушенням прав споживачів.

Суд ще вирішує, чи відкривати провадження в цій справі.

Нагадаємо, паперові талони на проїзд в громадському транспорті Києва вийшли з обігу в липні 2021 року. Скористатися транспортом можна тільки за допомогою електронних квитків.

Електронний квиток потрібен для того, щоб вести облік поїздок, кількість пільгових пасажирів. Із цією інформацією КМДА зможе контролювати роботу транспорту та поліпшувати її.

Електронний квиток працює тільки в комунальному транспорті Києва. У маршрутках він має запрацювати з 1 січня 2023 року, але його вже кілька разів відтерміновували.

Ще в 2019 році на електронні квитки перейшов Київський метрополітен.

The Village Україна За матеріалами:

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