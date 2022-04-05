Киянам розповіли, яка в столиці ситуація з гарячою водою — Finance.ua

Киянам розповіли, яка в столиці ситуація з гарячою водою

Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Киянам розповіли, яка в столиці ситуація з гарячою водою

Опалювальний сезон у Києві завершився, але забезпечення міста гарячою водою триватиме.

Про це повідомляє прес-служба КП «Київтеплоенерго».

«Опалювальний сезон 2021/2022 у столиці завершено. Передчасно, як того вимагає воєнний стан і поточна ситуація з енергоносіями в Україні. Опалення вимкнули, але продовжуємо забезпечувати столицю гарячою водою, розпочинаємо відновлювати і готувати теплове господарство столиці до наступного опалювального сезону», — сказано в повідомленні.

Як зазначається, у воєнній реальності аварійні бригади та теплоджерела працювали 24/7. Загалом усунули близько 800 пошкоджень тепломереж.

Із 200 котелень Київтеплоенерго 40 отримали різного ступеня пошкодження. Зазнали пошкоджень внаслідок ракетних обстрілів і теплоелектроцентралі. Розбиті вибуховими хвилями вікна, дахи, обладнання.

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