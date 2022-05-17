Киянам розповіли, що буде з цінами на проїзд у столиці — Finance.ua

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що на сьогодні не бачить перспектив підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті.
Про це він повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.
«Я завжди говорив, що будь-яке підвищення тарифу на будь-яку послугу складається з багатьох факторів, у тому числі й з доходів тих, хто користується тією чи іншою послугою. На сьогодні я не бачу перспектив перегляду тарифів. Я розумію, що сьогодні міський транспорт є основним для пересування по місту, і поки ми можемо це робити, ми будемо дотувати з міського бюджету міський транспорт, щоб не підвищувати тарифи», — сказав Поворозник.
Він підкреслив, що поки спостерігаються черги за пальним, городяни мають бути максимально забезпечені громадським транспортом. За словами Поворозника, в першу чергу відновлювалися маршрути міського електротранспорту, який не використовує паливо.
«Що стосується безпосередньо палива, ми також спираємося на прогнози Міністерства економіки та Кабінету Міністрів і бачимо по динаміці, що до кінця місяця ця проблема має зникнути сама по собі. Ринок зреагував і реагує на дефіцит пального. Питання в тому, що у нас не впала купівельна спроможність людей, люди купують паливо, його просто потрібно доставити на АЗС», — сказав перший заступник голови КМДА.
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