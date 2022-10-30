Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти — Finance.ua
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Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти

Енергетика
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Проблему в житлових будинках, коли верхні поверхи відкривають кватирки, а на перших поверхах холодно, тому що тепло не доходить, може вирішити встановлення індивідуальних теплових пунктів. У Києві є програма спільного фінансування оснащення житлових будівель такими пунктами, коли люди збирають 30% необхідних коштів, а місто дає 70% з бюджету, пише 100realty.ua.
Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
«В інших випадках регулювати температуру теплоносія у мікрорайонах неможливо. Це можна відрегулювати один раз, потім зміняться вихідні параметри теплоносія, і треба переналагоджувати знову», — пояснив Петро Пантелеєв.
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За його словами, цікавим є європейський досвід, зокрема скандинавських країн, де у кожному будинку є індивідуальний тепловий пункт. Він повністю відповідає за те, щоб у будівлі було не жарко й не холодно. Таким шляхом йде і столиця.
На запитання про долю програми Петро Пантелеєв відповів, що попри війну та дефіцит коштів, кілька десятків енергоефективних проектів у будинках вдасться завершити.
«Програма призупинилася після початку війни і відновилася наприкінці літа, коли відновилося фінансування програми з енергозбереження. Сподіваюся, що до кінця 2022 року кілька десятків проєктів буде виконано», — пояснив Петро Пантелеєв.

Довідка Finance.ua:

  • У деяких регіонах України, зокрема в Києві, починають включати опалення. Через удари росії по об’єктах енергетичної інфраструктури, необхідності економити газ і вугілля в квартирах українців буде не так тепло, як раніше. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, середня температура в будинках становитиме 18 градусів, а мінімально допустима — 16 градусів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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