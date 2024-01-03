Киянам, чиї квартири постраждали внаслідок атаки рф, нададуть тимчасове житло — Finance.ua

Киянам, чиї квартири постраждали внаслідок атаки рф, нададуть тимчасове житло Сьогодні 13:45 — Особисті фінанси

Киянам, чиї квартири постраждали внаслідок атаки рф, нададуть тимчасове житло, Фото: suspilne

Мешканців Києва, квартири яких постраждали внаслідок російської атаки, забезпечать тимчасовим житлом.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Частина будинку (в Солом’янському районі. — Ред.) пошкоджена достатньо серйозно. Зараз фахівці проводять оцінку, чотири або п’ять під'їздів в цьому будинку будуть непридатні для проживання у найближчий час. Там потрібно буде робити ремонт. В частині будинку можна буде проживати… Зараз проводимо роботи, щоб оцінити стан цього будинку для того, щоб пустити туди мешканців», — сказав Поворозник.

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За його словами, тим, хто потребуватиме, допоможуть із місцем тимчасового проживання. На цей час близько 30 сімей повідомили, що потребують тимчасового житла.

Нагадаємо, 2 січня російські загарбники здійснили масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів. Протиповітряна оборона знищила 72 із 99 повітряних цілей ворога, зокрема 10 аеробалістичних ракет Х-47М 2 «Кинджал».

У Києві падіння уламків російських ракет зафіксоване на території дев’яти районів.

У Солом’янському районі столиці внаслідок ракетної атаки сталося займання у двох житлових багатоповерхівках. Повідомлялося про двох загиблих і 49 постраждалих, 43 з яких госпіталізували.

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Укрінформ За матеріалами:

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