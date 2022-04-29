Киян закликають не пересуватись приватними авто без нагальної потреби задля економії пального — Finance.ua
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Киян закликають не пересуватись приватними авто без нагальної потреби задля економії пального

Вчора 16:29Технології&Авто
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Міська влада закликає киян, і зокрема водіїв, не пересуватися містом приватним автотранспортом без нагальної потреби через брак палива.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«На сьогодні у нас інші пріоритети щодо забезпечення пальним, ніж просто забезпечення містян, що приїхали в місто і їм потрібно кудись переміщатися. Треба пам’ятати про потреби армії і наших захисників. Кияни, якщо ви повернулися у столицю, будь ласка, за можливості користуйтеся громадським транспортом. Ті, хто перебуває у безпечних місцях, будь ласка, зачекайте із поверненням», — наголосив Микола Поворозник.
Він також додав, що наразі в місті немає проблем із використанням громадського транспорту. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю. У столиці курсує метро і наземний транспорт.
Нагадаємо, що у столиці працює 62 автобусних, 16 трамвайних та 25 тролейбусних маршрутів.
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За матеріалами: Finance.ua
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