Киян закликають не пересуватись приватними авто без нагальної потреби задля економії пального — Finance.ua

Міська влада закликає киян, і зокрема водіїв, не пересуватися містом приватним автотранспортом без нагальної потреби через брак палива.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«На сьогодні у нас інші пріоритети щодо забезпечення пальним, ніж просто забезпечення містян, що приїхали в місто і їм потрібно кудись переміщатися. Треба пам’ятати про потреби армії і наших захисників. Кияни, якщо ви повернулися у столицю, будь ласка, за можливості користуйтеся громадським транспортом. Ті, хто перебуває у безпечних місцях, будь ласка, зачекайте із поверненням», — наголосив Микола Поворозник.
Він також додав, що наразі в місті немає проблем із використанням громадського транспорту. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю. У столиці курсує метро і наземний транспорт.
Нагадаємо, що у столиці працює 62 автобусних, 16 трамвайних та 25 тролейбусних маршрутів.
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